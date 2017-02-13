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Неизвестные злоумышленники выпустили из питомника более полусотни бродячих собак

Сегодня, 09:53 | Просмотров: 126 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В Кирове одной из обсуждаемых тем дня сегодня стал необычный - "собачий" детектив. Ночью неизвестные злоумышленники проникли в центр временной передержки животных на улице Заводской и выпустили на волю более полусотни бродячих собак.

В этой истории есть всё. Как в хорошем детективе. Люди, которые совершают добрые дела и злодеи, которые хотят отомстить за прошлое поражение. Ну а теперь к фактам.

На территорию центра временной передержки собак "Мокрый нос" проникли 2- е мужчин. С одной единственной целью. Выпустить собак из вольеров, а затем и на улицы города. Делали они это ночью, в районе 2-х часов. Судя по всему, хотели сохранить инкогнито. Да вот только ночи в июне ещё светлые, а на здании висят камеры, которые и запечатлели все действия злоумышленников. Видно, что мужчины не обращают на них никакого внимания. То ли просто не сильно сообразительные, то ли были не совсем трезвы, что можно предположить по не самой уверенной походке. Хотя действовали, они вполне уверенно.

Неизвестные злоумышленники выпустили из питомника более полусотни бродячих собакАЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Те, кто проникли на территорию, хорошо знали, что делают. Их задача выпустить, как можно больше животных. Поэтому тех, кто сидел на привязи трогать даже не стали. Слишком долго возиться. Да и у них явно очень хороший навык общения с бездомными псами, раз они не испугались своры из полсотни собак.

Но зачем лезть в собачий приют, рискуя быть укушенным и выпускать животных?

По законам жанра, чтобы это понять, нужно задать один вопрос "куи продест".

Какую цель ставили перед собой злоумышленники? Просто создать сложности в работе центра или быть может расчет был на то, что сбежавшие собаки кого-нибудь покусают и это подорвёт доверие со стороны горожан к "Мокрому носу".

Неизвестные злоумышленники выпустили из питомника более полусотни бродячих собакАННА ФОМЧЕНКО, ВОЛОНТЁР:
«Недоброжелатели у нас есть, это человек, который занимается отловом собак в городе Кирове. Мы обратились в полицию за жестокое обращение с животными, с доказательствами. Он был отстранен от нескольких районов, в том числе города Кирова. Поэтому он и может нам мстить».

Тем более, что один из мужчин уж очень близко подошёл к камерам и волонтеры его узнали. Они предполагают, что это известный им отловщик собак и зовут его Руслан. В итоге на данный момент 47 собак снова в приюте.

На свободе остаются 3 собаки, двое исполнителей и скорее всего ещё один - идейный вдохновитель ночной вылазки.

Волонтёры написали заявление в полицию. Но, по их словам, служители закона ответили, что вряд ли чем-то смогут помочь. И действительно в уголовном кодексе за открывание вольеров наказания ещё не придумали. А вот за незаконное проникновение на муниципальную собственность статья должна найтись.


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