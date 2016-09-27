В Кирове украли ворота с 13 гаражей.
Сегодня, 12:11 | Просмотров: 280 | Версия для печати
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Инцидент произошел на улице Тихой.
Житель Кирова выкупил несколько гаражей в местном гаражном кооперативе.
Спустя некоторое время он решил проверить свое имущество и обнаружил, что с 13-ти гаражных боксов были похищены металлические ворота. Ущерб, нанесенный владельцу, составил 156 тысяч рублей.
В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался житель областного центра, 1984 года рождения.
Кировчанин признался, что похищенные ворота он сдал в металлолом.
Подозреваемому грозит срок до 5 лет лишения свободы.
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