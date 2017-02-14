Кировская пенсионерка решила подработать сиделкой и лишилась 28 тысяч рублей.

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Жительница Кирова, 1950 г. р., решила подзаработать и нашла на одном из интернет-сайтов объявление о том, что требуется сиделка.

Женщина позвонила по указанному номеру. Ей ответил мужчина, который сообщил, что работа заключается в уходе за лежащим больным.

"Работодатель" также попросил женщину сообщить ему реквизиты ее банковской карты, на которые он готов перевести "аванс" за услуги. Пенсионерка передала все, что от нее требовалось, и в итоге лишилась 28 тысяч 900 рублей, лежавших на ее счете.

Полицейские установили, что сотовый телефон мошенника зарегистрирован в Самарской области.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности мошенника.