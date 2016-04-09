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В пригородах Кирова появились кабаны и медведи.

Сегодня, 12:44 | Просмотров: 551 | Версия для печати
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Специалисты кировского охотнадзора отмечают учащение случаев появления диких животных в черте города Кирова.
 
Так, например, несколько дней назад в Заречной части города на приусадебные участки кировчан наведалась взрослая медведица. В новостройках на улице Ленина и на территории онкодиспансера видели лосей.
 
А неподалеку от аэропорта Победилово водители засняли большой выводок кабанов, которые бегали по полю поблизости от оживленной трассы.
 
По словам специалистов, такое поведение диких животных уже не аномалия. В пригородах Кирова постоянно обитают лисицы, енотовидные собаки, куницы, хори, горностаи, ласки, зайцы и даже лоси. В городских водоемах селятся ондатры, норки, выдры и бобры.
 
Отмечались факты появления в Кирове даже типичного обитателя леса - глухаря.
 
Особую опасность дикие животные представляют для детей, которые не осознают угрозы, пытаются рассмотреть и даже погладить зверя или птицу.
 
Управление охраны и использования животного мира призывает всех граждан в случае появления диких животных в населенных пунктах ни в коем случае не приближаться к животному, не пытаться его покормить, погладить или поймать.
 
Необходимо принять меры к эвакуации людей, расположенных вблизи животного, особенно детей и незамедлительно сообщить информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу Кирова (тел. 48-00-00) либо муниципального района.


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