В пригородах Кирова появились кабаны и медведи.

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Специалисты кировского охотнадзора отмечают учащение случаев появления диких животных в черте города Кирова.

Так, например, несколько дней назад в Заречной части города на приусадебные участки кировчан наведалась взрослая медведица. В новостройках на улице Ленина и на территории онкодиспансера видели лосей.

А неподалеку от аэропорта Победилово водители засняли большой выводок кабанов, которые бегали по полю поблизости от оживленной трассы.

По словам специалистов, такое поведение диких животных уже не аномалия. В пригородах Кирова постоянно обитают лисицы, енотовидные собаки, куницы, хори, горностаи, ласки, зайцы и даже лоси. В городских водоемах селятся ондатры, норки, выдры и бобры.

Отмечались факты появления в Кирове даже типичного обитателя леса - глухаря.

Особую опасность дикие животные представляют для детей, которые не осознают угрозы, пытаются рассмотреть и даже погладить зверя или птицу.

Управление охраны и использования животного мира призывает всех граждан в случае появления диких животных в населенных пунктах ни в коем случае не приближаться к животному, не пытаться его покормить, погладить или поймать.

Необходимо принять меры к эвакуации людей, расположенных вблизи животного, особенно детей и незамедлительно сообщить информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу Кирова (тел. 48-00-00) либо муниципального района.