На Октябрьском проспекте "Лада Калина" врезалась в иномарку.
Сегодня, 12:54 | Просмотров: 112 | Версия для печати
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ДТП произошло в 8 часов утра 01.07.2017 года.
На Октябрьском проспекте, напротив дома № 109, 33-летний водитель автомобиля «Лада-Калина» совершил столкновение с автомобилем «Сузуки».
В результате происшествия 42-летняя женщина водитель автомобиля «Сузуки» получила травмы (не госпитализирована).
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