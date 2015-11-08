В ДТП на улице Проезжей пострадали три ребенка.
Сегодня, 12:58 | Просмотров: 125 | Версия для печати
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Авария случилась в 12 часов 01.07.2017 года.
На улице Проезжей, напротив дома № 4, произошло столкновение автомобилей «Лада Калина», под управлением 33-летнего водителя, и «Лада Гранта», под управлением 24-летней женщины-водителя.
В результате происшествия получили травмы: 10-летняя пассажирка автомобиля «Лада-Калина» (не госпитализирована) и еще два несовершеннолетних пассажира автомобиля «Лада-Гранта» (мальчики 6-ти и 2-х лет, не госпитализированы).
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