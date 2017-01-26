В наркотическом опьянении гуляли по путям
Сегодня, 16:40 | Просмотров: 95 | Версия для печати
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Они были доставлены в дежурную часть кировской транспортной полиции, где в ходе личного досмотра у одного из задержанных в кармане брюк был обнаружен пакетик с измельченной растительной массой желтого цвета.
Экспертиза подтвердила, что смесь является наркотическим веществом - «Спайс», массой 0,12 гр.
В отношении 27-летнего уроженца города Кирова возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотического средства, без цели сбыта в крупном размере».
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