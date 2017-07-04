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Новости / Происшествия

В Кирове из-за неисправного телевизора выгорела квартира.

Сегодня, 08:21 | Просмотров: 265 | Версия для печати
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Пожар произошел около 18 часов 03.07.2017 года.
 
В одной из квартир жилого дома на ул. Красный Химик загорелся телевизор марки "Горизонт". Пожар обнаружил один из жильцов дома и вызвал пожарных.
 
Когда пожарные прибыли на вызов, то увидели стоящего на балконе квартиры на третьего этажа мужчину. Он просил о помощи. Из окон квартиры исходил черный дым.
 
Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавший жилец дома был спасен и передан работникам скорой медицинской помощи.
 
 
 
 
 
 
В Кирове из-за неисправного телевизора выгорела квартира. В Кирове из-за неисправного телевизора выгорела квартира. В Кирове из-за неисправного телевизора выгорела квартира. В Кирове из-за неисправного телевизора выгорела квартира. В Кирове из-за неисправного телевизора выгорела квартира.
 
 
 
 
 
 
 
В ходе осмотра места происшествия было установлено, что причиной пожара послужил аварийный режим работы телевизора. Хозяин попытался затушить огонь самостоятельно при помощи воды, но из-за сильного едкого дыма полностью затушить пожар и выбраться из квартиры не смог.
 
В настоящее время по данному факту пожара проводится проверка, выясняются обстоятельства происшедшего.
 
фото ОНДПР г. Кирова


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