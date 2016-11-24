В Кирове будут судить педофила и организатора наркопритона.
Сегодня, 10:57 | Просмотров: 185 | Версия для печати
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Житель Кирова предстанет перед судом за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних.
По версии следствия, летом 2013 года кировчанин 1968 года рождения, в коридоре одного из домов по улице Ленина города Кирова, совершил в отношении 11-летнего мальчика развратные действия.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе которого были установлены иные эпизоды преступной деятельности обвиняемого.
Выяснилось, что развратные действия по отношению к подросткам он совершал неоднократно. Мужчина покупал алкоголь, приглашал в свою компанию знакомых подростков и совершал с ними развратные действия. И также вовлекал детей в систематическое употребление алкоголя.
Кроме того, оказалось, что в 2016 году обвиняемый предоставлял свое жилье для знакомых, которые систематически употребляли наркотики.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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