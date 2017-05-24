В Лянгасово безработный мужчина пытался поджечь кафе.

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Инцидент произошел 2 июля 2017 года. Около 20 часов на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги» из кафе в микрорайоне Лянгасово г. Кирова.

Группа задержания незамедлительно прибыла по указанному адресу.

На месте происшествия неизвестный мужчина разлил по полу бензин и угрожал поджечь помещение. Но, узнав, что сотрудники Росгвардии прибудут по тревоге с минуту на минуту поджигатель с места преступления сбежал.

Сотрудникам вневедомственной охраны все-таки удалось задержать схожего по приметам гражданина. От мужчины исходил резкий запах бензина.

Правонарушитель, кировчанин 1982 года рождения, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего.