Нетрезвый житель Кирово-Чепецка угнал автомобиль и спровоцировал ДТП.
Сегодня, 13:52 | Просмотров: 172 | Версия для печати
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Днем 3 июля 2017 года в полицию поступило сообщение о том, что по улице Сосновой двигается автомобиль "Деу Нексия", водитель которого, возможно, находится в состоянии опьянения.
Спустя полчаса группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, совместно с нарядом ГИБДД, обнаружила иномарку на одной из дворовых территорий на улице Некрасова.
Водитель, увидев полицейских, попытался скрыться на автомобиле. Но не справился с управлением и совершил ДТП.
Молодой человек попытался убежать сбежать с места происшествия и был задержан сотрудниками Росгвардии.
В ходе беседы с полицейскими мужчина пояснил, что похитил ключи от авто у своего знакомого, чтобы покататься.
Ранее неоднократно судимый чепчанин был передан сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства.
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