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В Среднеивкино открылось пожарное депо

Сегодня, 15:44 | Просмотров: 79 | Версия для печати
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В селе Среднеивкино Верхошижемском района торжественно открыли муниципальную пожарную команду. Подразделение будет обслуживать три сельских поселения. Это двадцать четыре населённых пункта с населением около 3 тысяч человек. На их территории находятся 807 домов, 3 социально значимых объекта, интернат с круглосуточным пребыванием людей, 3 ФАПа, 4 дома культуры и 2 детских сада.
 
В Среднеивкино открылось пожарное депо 
 

На содержание среднеивкинских пожарных из бюджета Кировской области выделена субсидия в размере 1,11 миллиона рублей, которая будут направлена на выплату заработной платы и оплату коммунальных услуг.

Пожарную команду создавали всем миром. Активную позицию заняли администрации Верхошижемского района и Среднеивкинского сельского поселения. Агропредприятие передало на баланс поселения приспособленный для целей пожаротушения автомобиль АРС-14 на базе ЗИЛ – 131 и смонтировало ворота для пожарного бокса.
 
В Среднеивкино открылось пожарное депо 
 
Сотрудники МЧС Верхошижемского района подарили местным пожарным обмундирование. Они, в свою очередь, провели большую работу по ремонту здания квартальной котельной, где сейчас располагается пожарное депо.

Команда будет работать под оперативным управлением 34-й пожарной части пгт. Верхошижемье. В составе муниципального подразделения - четыре человека, включая старшего водителя.

На торжественном открытии пожарной команды присутствовали советник-аналитик Губернатора Кировской области Владимир Островский, глава района Дмитрий Кадесников, руководитель ПЧ-34 Федор Селюнин и главный госинспектор района по пожарному надзору Александр Скурихин. Они поздравили муниципальных пожарных и вручили памятные подарки. Затем бойцы продемонстрировали свои навыки по тушению пожара, произведя боевое развертывание с подачей воды.

В планах администрации Верхошижемского района создание ещё одной муниципальной пожарной команды - в д. Пунгино. Новое подразделение будет защищать от огня и соседей – с. Коршик Оричевского района.

По информации ОНДПР, ПЧ-34 и администрации Верхошижемского района


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