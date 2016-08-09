Кировчанин перевел "предоплату" мошеннику

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В УМВД России по г. Кирову обратился 30-летний кировчанин: мужчина хотел купить на сайте продаж в интернете акустическую систему. Продавец попросил его перевести предоплату – 7,5 тыс. рублей, что и сделал потерпевший. Спустя время, кировчанин догадался, что был обманут, так как телефон «продавца» не отвечал.В настоящее время полицейскими ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск злоумышленника.Полиция напоминает: не переводите деньги незнакомым получателям. Попросите продавца сделать дополнительные фотографии товара, если он откажется, то, вероятнее всего, он ничего не продает. Лучше всего передавать продавцу деньги лично.