Кировчанин перевел "предоплату" мошеннику
Сегодня, 16:12 | Просмотров: 89 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В настоящее время полицейскими ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск злоумышленника.
Полиция напоминает: не переводите деньги незнакомым получателям. Попросите продавца сделать дополнительные фотографии товара, если он откажется, то, вероятнее всего, он ничего не продает. Лучше всего передавать продавцу деньги лично.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|