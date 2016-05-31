Кировчанка похищала из деревенских домов старинные вещи

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Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Юрьянский» получили информацию о том, что в деревнях района совершаются проникновения в дома, используемые под дачи, пропадают старинные предметы обихода.В результате проведенных мероприятий полицейские вышли на подозреваемую в хищениях - кировчанку, 1976 года рождения, передвигавшуюся на автомобиле. При проверке ее причастность к совершению краж подтвердилась.В дальнейшем в ходе следственных действий сотрудники полиции изъяли у нее из квартиры в Кирове иконы, самовары, старинные прялки и другие вещи.Так, с дачи 65-летней пенсионерки в деревне Заречевщина Юрьянского района злоумышленница, сломав входную дверь, похитила старинную утварь на сумму более 16 тысяч рублей. Потерпевшая, которая также проживает в областном центре, узнала о произошедшем от сотрудников полиции.В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Проверка ее на причастность к другим преступлениям, в том числе и на территории других районов, продолжается. Проводятся следственные действия.