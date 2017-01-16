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Кировчанка отдала "целительнице" шубу, золото и деньги

Сегодня, 16:28 | Просмотров: 89 | Версия для печати
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В полицию обратилась 66-летняя кировчанка: у нее путем обмана похитили деньги (около 50 тысяч рублей), шубу и золотые украшения.

Пенсионерка рассказала, что к ней домой приходила «гадалка» цыганской национальности, которая обещала вылечить ее сына. Кировчанка согласилась оплатить «обряды». «Целительница» приходила несколько раз, каждый раз получая оплату «своей помощи». Позже пенсионерка догадалась, что ее обманывают.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленницу – неработающую жительницу Слободского района, 1965 года рождения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на документирование преступной деятельности подозреваемой. Она может быть приговорена к 5 годам лишения свободы.


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