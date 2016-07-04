В Кирове раскрыли серию краж велосипедов
Сегодня, 13:43 | Просмотров: 108 | Версия для печати
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В ходе розыскных мероприятий сотрудники оперативно-сыскного отдела установили причастного к краже велосипеда – неработающего жителя Кирова, 1983 года рождения.
Как выяснилось, подозреваемый причастен еще к 4 эпизодам подобных краж велосипедов. Во всех случаях он «находил свою добычу» в подъездах домов. Похищенные двухколесные транспортные средства продавал на популярном сайте бесплатных объявлений.
В настоящее время проводятся следственные действия, проверка подозреваемого на причастность к другим хищениям продолжается.
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