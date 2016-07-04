В Кирове раскрыли серию краж велосипедов

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В последних числах июня в УМВД России по г. Кирову обратился житель областного центра – из подъезда дома на улице Ленина неизвестный похитил его велосипед стоимостью 10 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России «Кража».В ходе розыскных мероприятий сотрудники оперативно-сыскного отдела установили причастного к краже велосипеда – неработающего жителя Кирова, 1983 года рождения.Как выяснилось, подозреваемый причастен еще к 4 эпизодам подобных краж велосипедов. Во всех случаях он «находил свою добычу» в подъездах домов. Похищенные двухколесные транспортные средства продавал на популярном сайте бесплатных объявлений.В настоящее время проводятся следственные действия, проверка подозреваемого на причастность к другим хищениям продолжается.