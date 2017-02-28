Жительница Кировской области стала жертвой "жениха"-афериста

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В отделение полиции «Шабалинское» обратилась жительница поселка Ленинское, 1982 года рождения, она заподозрила, что ее обманул «жених».В начале марта женщина познакомилась в социальной сети в интернете с мужчиной, который представился военным. Он выслал фотографию, завязалась переписка. Некоторое время спустя мужчина сообщил, что намерен уволиться и приехать в Шабалинский район «для развития серьезных отношений».В конце июня «суженый» позвонил жительнице Ленинского и попросил денег на билет, так как он уже вот-вот выезжает. Женщина перевела ему небольшую сумму. Вскоре снова последовала просьба о переводе, потом еще и еще. Суммы каждый раз требовались на разные нужды. В общей сложности за несколько дней женщина перевела более 92 тысяч рублей. А потом не смогла с ним связаться…По факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России. В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности преступника.