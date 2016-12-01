В Нолинском районе ссора в кафе завершилась грабежом

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Сотрудники МО МВД России «Нолинский» узнали о том, что в ночь со 2 на 3 июля у кафе на 20 километре автодороги Нолинск-Медведок было совершено преступление.При проверке информации сотрудники угрозыска установили, что в кафе отдыхали две компании. Между 32-летним жителем Уржумского района и 34-летним жителем поселка Медведок Нолинского района возникла ссора. Житель Медведка ударил оппонента и потребовал денег. Потерпевший отдал 3000 рублей после чего ушел.В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России «Грабеж, совершенный с применением насилия». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.