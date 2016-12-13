Односельчанин избил и ограбил жителя Богородского

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На днях участковый уполномоченный полиции пункта полиции «Богородский» получил информацию о том, что в отношении 29-летнего местного жителя было совершено преступление. Его избили на автодороге Богородское - Кырчаны и отняли золотые цепочку, крестик и обручальное кольцо.Участковый доложил об этом в дежурную часть пункта полиции. Сотрудники следственно-оперативной группы опросили потерпевшего, ему был причинен ущерб на общую сумму 14 тысяч рублей.Злоумышленника установили, неработающего односельчанина потерпевшего доставили в пункт полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК России «Грабеж, совершенный с применением насилия». Мужчина может быть приговорен к лишению свободы на срок до 7 лет. В настоящее время проводятся следственные действия.