Житель Кирово-Чепецка в интернете отомстил бывшей подруге
Вчера, 09:45 | Просмотров: 239 | Версия для печати
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По версии следствия, ночью 5 марта 35-летний мужчина через незакрытую дверь незаконно проник в коммунальную квартиру, где проживала его бывшая сожительница.
В комнате он тайно снял на камеру своего мобильного телефона спящую на диване в обнаженном виде 35-летнюю женщину и разместил видео в интернете для всеобщего неограниченного обозрения. Кроме того, в личных сообщениях направил ссылку на видео другим пользователям, тем самым незаконно распространил сведения о частной жизни женщины, составляющие ее личную тайну. При этом он понимал, что она не давала согласие на размещение данного видео в сети.
В ходе следствия вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью.
Следственными органами СУ СКР по Кировской области расследование уголовного дела завершено. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище), ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).
Следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Чепчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Следственное управление напоминает, что согласно Конституции Российской Федерации каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
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