Из-за неосторожности тракториста погиб человек

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16 мая житель Уржума на тракторе ТД-75 при выполнении весенне-полевых работ в поле недалеко от деревни Скрябино совершил наезд на рабочего. Пострадавший был доставлен в больницу, где от полученных повреждений скончался. Тракторист при пояснении обстоятельств признал свою вину в полном объеме.Уржумским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Кировской области было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).В настоящий момент следственными органами назначены экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.