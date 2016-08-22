Из-за неосторожности тракториста погиб человек
Вчера, 10:15 | Просмотров: 220 | Версия для печати
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Уржумским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Кировской области было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).
В настоящий момент следственными органами назначены экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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