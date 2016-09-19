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Новости / Происшествия

В Сосновке случайная встреча в лесу завершилась убийством

Вчера, 15:23 | Просмотров: 642 | Версия для печати
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2 июля в городе Сосновка Вятскополянского района неподалеку от улицы Дзержинского было обнаружено тело 36-летней местной жительницы с колото-резаной раной в области шеи.  

Следователями с привлечением следователя-криминалиста были незамедлительно проведены следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего. Следственным отделом по городу Вятские Поляны СУ СК РФ по Кировской области было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Благодаря грамотно спланированной работе следователей и сотрудников полиции удалось в кратчайшие сроки установить причастного к совершению преступления.

По версии следствия, 28 июня 29-летний знакомый погибшей случайно встретился с ней в лесополосе. В ходе беседы возник конфликт, подозреваемый достал находящийся при нем нож и нанес удар по шее женщине. Затем мужчина скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в ночь с 5 на 6 июля подозреваемый был задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями назначены все необходимые экспертизы, производится допрос свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.


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