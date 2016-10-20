Настил не выдержал, пострадали рабочие

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11 мая на заводе "Сельмаш" работники ООО «Строитель» в соответствии с договором подряда проводили монтажные работы.Бригада из 3-х человек устанавливала усиление плит в корпусе №1. В 9 часов 20 мин при установке 2-го усиления произошел отрыв по сварке крайнего швеллера, удерживающего настил, на котором стояли люди. Два крайних швеллера под действием массы настила развернуло и прогнуло, а находящиеся на нем доски вместе с электрогазосварщиком и монтажником упали с высоты более 6 метров. Они получили травмы.На место происшествия была вызвана скорая помощь, на которой пострадавших доставили в «Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии», где электрогазосварщику были констатированы травмы, относящиеся к категории тяжелых, а монтажнику - легкие.Государственная инспекция труда в Кировской области завершила расследование группового несчастного случая с тяжелыми последствиями на производстве.Основными причинами, вызвавшими несчастный случай, являются:1. Конструктивные недостатки и недостаточная надежность оборудования, выразившееся в недостаточной надежности конструкции подмостей, установленных на кран-балках цеха, в результате чего произошло их обрушение.2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:- допуске до работы на высоте монтажника и электрогазосварщика, не прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;- до начала работ работодателем не было организовано проведение технико-технологических мероприятий, которые должны включать в себя разработку и выполнение плана производства работ на высоте;- до начала работ на высоте работодателем не назначен ответственный руководитель, прошедший специальную подготовку;- работодателем не оформлен наряд-допуск на производство работ на высоте для нестандартных рабочих мест;- не обеспечен надлежащий контроль за применением работниками выданных им средств индивидуальной защиты от падения с высоты.Руководителю выдано обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.Государственной инспекцией труда в Кировской области по результатам расследования виновные должностные лица организации оштрафованы на 36 тысяч рублей, юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 306 тысяч рублей.