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Настил не выдержал, пострадали рабочие

Вчера, 15:41 | Просмотров: 148 | Версия для печати
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11 мая на заводе "Сельмаш" работники ООО «Строитель» в соответствии с договором подряда проводили монтажные работы.

Бригада из 3-х человек устанавливала усиление плит в корпусе №1. В 9 часов 20 мин при установке 2-го усиления произошел отрыв по сварке крайнего швеллера, удерживающего настил, на котором стояли люди. Два крайних швеллера под действием массы настила развернуло и прогнуло, а находящиеся на нем доски вместе с электрогазосварщиком и монтажником упали с высоты более 6 метров. Они получили травмы.

На место происшествия была вызвана скорая помощь, на которой пострадавших доставили в «Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии», где электрогазосварщику были констатированы травмы, относящиеся к категории тяжелых, а монтажнику - легкие.

Государственная инспекция труда в Кировской области завершила расследование группового несчастного случая с тяжелыми последствиями на производстве.

Основными причинами, вызвавшими несчастный случай, являются:

1. Конструктивные недостатки и недостаточная надежность оборудования, выразившееся в недостаточной надежности конструкции подмостей, установленных на кран-балках цеха, в результате чего произошло их обрушение.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:
        - допуске до работы на высоте монтажника и электрогазосварщика, не прошедших обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
        - до начала работ работодателем не было организовано проведение технико-технологических мероприятий, которые должны включать в себя разработку и выполнение плана производства работ на высоте;
        - до начала работ на высоте работодателем не назначен ответственный руководитель, прошедший специальную подготовку;
        - работодателем не оформлен наряд-допуск на производство работ на высоте для нестандартных рабочих мест;
        - не обеспечен надлежащий контроль за применением работниками выданных им средств индивидуальной защиты от падения с высоты.

Руководителю выдано обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.

Государственной инспекцией труда в Кировской области по результатам расследования виновные должностные лица организации оштрафованы на 36 тысяч рублей, юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 306 тысяч рублей.


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