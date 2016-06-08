Кировчанин ловил рыбу сетью

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В начале июля на реке Вятке в Котельничском районе сотрудниками Кировского ЛО МВД России на транспортебыл задержан 62-летний житель города Кирова, который ловил рыбу запрещенным орудием - сетью.Общее количество выловленной рыбы составило 25 штук: 6 язей, 5 стерлядей и 14 лещей. Нанесенный ущерб стабильности окружающей среды и природоресурсному потенциалу Кировской области оценен в сумму более 3000 рублей.По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».