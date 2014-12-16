Убила человека за пролитое спиртное
Сегодня, 09:01 | Просмотров: 369 | Версия для печати
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В свои 41 год подсудимая характеризуется отрицательно, не имеет постоянного места работы, злоупотребляет спиртными напитками, бродяжничает. Неоднократно привлекалась к административной ответственности.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, судом было учтено наличие несовершеннолетней дочери, активное способствование расследованию преступления, полное признание вины и психическое расстройство - хронический алкоголизм.
4 июля Оричевский районный суд согласился с квалификацией, предложенной государственным обвинением, признал подсудимую виновной в совершении убийства и приговорил Ц. к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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