Убила человека за пролитое спиртное

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16 марта в Оричах 41-летняя кировчанка выпивала спиртные напитки в компании с З., из-за пролитого алкоголя произошел конфликт. Кировчанка умышленно, ножом и молотком нанесла З. в жизненно важные органы не менее 15 ударов. Била по грудной клетке, шее, брюшной полости, не менее 6 ударов металлической частью молотка пришлись на голову.В свои 41 год подсудимая характеризуется отрицательно, не имеет постоянного места работы, злоупотребляет спиртными напитками, бродяжничает. Неоднократно привлекалась к административной ответственности.В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, судом было учтено наличие несовершеннолетней дочери, активное способствование расследованию преступления, полное признание вины и психическое расстройство - хронический алкоголизм.4 июля Оричевский районный суд согласился с квалификацией, предложенной государственным обвинением, признал подсудимую виновной в совершении убийства и приговорил Ц. к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.