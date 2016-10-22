ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

07 июля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.3792
EURO: 68.9470
Погода в городе Кирове:
днём:  +13...+15°C
вечером:  +12...+14°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кильмези техслужащая школы спаивала ученицу

Сегодня, 10:05 | Просмотров: 183 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кильмези 40-летняя техслужащая образовательной школы К., достоверно зная о том, что Б. является несовершеннолетней, в период с ноября по декабрь 2016 года вовлекала её в систематическое употребление алкогольной продукции.

Малмыжский районный суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной продукции, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

Суд назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания.

Согласно положениям Трудового кодекса Российской Федерации к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.

При таких обстоятельствах после вступления приговора суда в законную силу будет рассмотрен вопрос о возможности дальнейшего осуществления осужденной трудовой деятельности в образовательном учреждении.

По информации Прокуратуры Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Омутнинском районе рабочему оторвало руку

15:34 07.07.2017


В Омутнинском районе рабочему оторвало руку

В Кирове посетитель забрал деньги из кассы магазина

13:04 07.07.2017


В Кирове посетитель забрал деньги из кассы магазина

В Кирове продолжается ремонт на восьми улицах

11:16 07.07.2017


В Кирове продолжается ремонт на восьми улицах

В Богородске по горячим следам задержали ночного вора

11:08 07.07.2017


В Богородске по горячим следам задержали ночного вора

Гимназия имени Грина - победитель Всероссийского конкурса

11:03 07.07.2017


Гимназия имени Грина - победитель Всероссийского конкурса

В Кирове начали работу по созданию единой схемы «ливнёвки»

10:49 07.07.2017


В Кирове начали работу по созданию единой схемы «ливнёвки»

В Кильмези техслужащая школы спаивала ученицу

10:05 07.07.2017


В Кильмези техслужащая школы спаивала ученицу

Все новости

Вести. Кировская область

В эти выходные на аэродроме Кучаны пройдет байк-рок фестиваль "Взлетная полоса"

15:14 07.07.2017


В эти выходные на аэродроме Кучаны пройдет байк-рок фестиваль "Взлетная полоса"

Сотрудники ГИБДД провели игру по ПДД в детском лагере «Юность»

15:11 07.07.2017


Сотрудники ГИБДД провели игру по ПДД в детском лагере «Юность»

Полторы сотни молодых кировчан отправились на службу в элитные армейские подразделения

10:30 07.07.2017


Полторы сотни молодых кировчан отправились на службу в элитные армейские подразделения

Большой семейный праздник состоялся в родильном отделении городской больницы № 2

10:22 07.07.2017


Большой семейный праздник состоялся в родильном отделении городской больницы № 2

Бездомному инвалиду, три года прожившему на теплотрассе, наконец, вручили новый паспорт

10:12 07.07.2017


Бездомному инвалиду, три года прожившему на теплотрассе, наконец, вручили новый паспорт

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Кировчанина ждут обязательные работы за спаивание подростков

22.10.2016


Кировчанина ждут обязательные работы за спаивание подростков

Жительницу Пижанского района оштрафовали за торговлю "фунфыриками".

08.07.2016


Жительницу Пижанского района оштрафовали за торговлю "фунфыриками".

Житель города Уржума сутки держал свою подругу в плену и избивал поленом.

22.06.2017


Житель города Уржума сутки держал свою подругу в плену и избивал поленом.

Жительница Котельнича осуждена за избиение дочери

03.12.2016


Жительница Котельнича осуждена за избиение дочери

За вовлечение подростка в наркоманию - 14 лет колонии

19.08.2016


За вовлечение подростка в наркоманию - 14 лет колонии

В Нолинске вынесли приговор бывшему руководителю Немского центра соцобслуживания населения.

07.08.2015


В Нолинске вынесли приговор бывшему руководителю Немского центра соцобслуживания населения.

Популярные новости

В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

23.06.2017


В Вятскополянском районе иномарка врезалась в КАМАЗ: два человека погибли.

В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

24.06.2017


В Кирове «грунтовки» в жилых микрорайонах планируют отремонтировать в 2018 году.

В Сосновке случайная встреча в лесу завершилась убийством

06.07.2017


В Сосновке случайная встреча в лесу завершилась убийством

В пригородах Кирова появились кабаны и медведи.

03.07.2017


В пригородах Кирова появились кабаны и медведи.

В Верхнекамском районе из колонии сбежал осужденный.

30.06.2017


В Верхнекамском районе из колонии сбежал осужденный.

На перекрестке улиц Калинина и Попова изменили режим работы светофоров

30.06.2017


На перекрестке улиц Калинина и Попова изменили режим работы светофоров

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх