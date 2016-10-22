В Кильмези техслужащая школы спаивала ученицу
Сегодня, 10:05 | Просмотров: 183 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Малмыжский районный суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной продукции, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).
Суд назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ.
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания.
Согласно положениям Трудового кодекса Российской Федерации к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
При таких обстоятельствах после вступления приговора суда в законную силу будет рассмотрен вопрос о возможности дальнейшего осуществления осужденной трудовой деятельности в образовательном учреждении.
По информации Прокуратуры Кировской области
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
07.08.2015