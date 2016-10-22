В Кильмези техслужащая школы спаивала ученицу

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В Кильмези 40-летняя техслужащая образовательной школы К., достоверно зная о том, что Б. является несовершеннолетней, в период с ноября по декабрь 2016 года вовлекала её в систематическое употребление алкогольной продукции.Малмыжский районный суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной продукции, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).Суд назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ.В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания.Согласно положениям Трудового кодекса Российской Федерации к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.При таких обстоятельствах после вступления приговора суда в законную силу будет рассмотрен вопрос о возможности дальнейшего осуществления осужденной трудовой деятельности в образовательном учреждении.По информации Прокуратуры Кировской области