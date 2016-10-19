В Богородске по горячим следам задержали ночного вора

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6 июля около 8 часов утра работники магазина на улице Юбилейной сообщили в полицию о том, что ночью в помещение было совершено проникновение.Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник, чтобы попасть в магазин, сорвал навесной замок на решетке и выставил окно.С места происшествия эксперт изъял отпечатки обуви, след орудия взлома, следы пальцев рук. В результате проведенных мероприятий злоумышленника установили: мужчина, 1971 года рождения, был доставлен в пункт полиции.В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.