В Богородске по горячим следам задержали ночного вора
Сегодня, 11:08 | Просмотров: 98 | Версия для печати
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Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник, чтобы попасть в магазин, сорвал навесной замок на решетке и выставил окно.
С места происшествия эксперт изъял отпечатки обуви, след орудия взлома, следы пальцев рук. В результате проведенных мероприятий злоумышленника установили: мужчина, 1971 года рождения, был доставлен в пункт полиции.
В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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