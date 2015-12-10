В Кирове посетитель забрал деньги из кассы магазина
Сегодня, 13:04 | Просмотров: 100 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодой человек зашел в магазин и, убедившись в отсутствии продавца, подошел к прилавку и взял из кассы 9500 рублей.
Приметы разыскиваемого: на вид 25 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, русые волосы. Был одет в сине-голубую куртку с капюшоном, черные брюки, черные кроссовки с белыми вставками.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Всех, кто опознал молодого человека, просят позвонить в полицию по телефонам: 8-982-387-77-13 либо 02.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|