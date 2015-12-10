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Новости / Происшествия

В Кирове посетитель забрал деньги из кассы магазина

Сегодня, 13:04 | Просмотров: 100 | Версия для печати
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21 июня около 15 часов в магазине на улице Воровского, 71  было совершено хищение денег из кассового аппарата.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодой человек зашел в магазин и, убедившись в отсутствии продавца, подошел к прилавку и взял из кассы 9500 рублей.

Приметы разыскиваемого: на вид 25 лет, рост 175 см, худощавого  телосложения, русые волосы. Был одет в сине-голубую куртку с капюшоном, черные брюки, черные кроссовки с белыми вставками.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Всех, кто опознал молодого человека, просят позвонить в полицию по телефонам: 8-982-387-77-13 либо 02.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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