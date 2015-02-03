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Новости / Происшествия

В Омутнинском районе рабочему оторвало руку

Сегодня, 15:34 | Просмотров: 107 | Версия для печати
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06 июля в следственные органы поступило сообщение о том, что на заводе в Омутнинском районе рабочий в цехе получил травматическую ампутацию правой руки. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В ходе проверки установлено, что мужчина, 1983 года рождения, на своем рабочем месте очищал барабан от налипших частиц сыпучей продукции. Во время работы его правую руку затянуло между вращающимся барабаном и лентой и произошла полная травматическая ампутация правой руки по уровню плечевого сустава.

Потерпевшему незамедлительно была оказана медицинская помощь, его госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы.

Как выяснилось, рабочий приступил к выполнению работ, несмотря на то, что видел в журнале производственных работ записи предшествующей смены о неоднократном спадании ленты с вала транспортера подачи сыпучей продукции.

При осмотре места происшествия зафиксирована обстановка на месте травмы, состояние оборудования, изъята документация.

Следственными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.


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