В Вятскополянском районе иномарка врезалась в "Лада Гранта".
Сегодня, 10:55 | Просмотров: 115 | Версия для печати
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ДТП произошло в 19 часов 07.07.2017 года.
В д. Матвеево водители двух автомобилей "Lada Granta" и "Toyota Avensis" не смогли разминуться на грунтовой дороге.
В результате столкновения больше пострадала отечественная автомашина. У иномарки смят капот.
В аварии есть пострадавшие.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 7 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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