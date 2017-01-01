В Вятскополянском районе иномарка врезалась в "Лада Гранта".

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ДТП произошло в 19 часов 07.07.2017 года.

В д. Матвеево водители двух автомобилей "Lada Granta" и "Toyota Avensis" не смогли разминуться на грунтовой дороге.

В результате столкновения больше пострадала отечественная автомашина. У иномарки смят капот.

В аварии есть пострадавшие.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 7 человек и 3 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области