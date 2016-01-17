ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

08 июля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.3792
EURO: 68.9470
Погода в городе Кирове:
днём:  +17...+19°C
вечером:  +11...+13°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Куменском районе сгорела баня.

Сегодня, 10:58 | Просмотров: 95 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Пожар произошел днем 07.07.2017 года.
 
В п. Олимпийский на улице Сиреневой загорелась частная баня.
 
Прибывшим на место происшествия пожарным удалось быстро локализовать очаг возгорания и не допустить распространения огня.
 
В результате сгорели пристрой, потолочное перекрытие и обрешетка крыши, обгорели стены бани изнутри.
 
Для тушения пожара привлекались 6 человек и 2 единицы техники.
 
фото ГУ МЧС по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове в субботу продолжился ремонт на 9 улицах.

11:08 08.07.2017


В Кирове в субботу продолжился ремонт на 9 улицах.

В Котельничском районе фура столкнулась с самосвалом.

11:02 08.07.2017


В Котельничском районе фура столкнулась с самосвалом.

В Куменском районе сгорела баня.

10:58 08.07.2017


В Куменском районе сгорела баня.

В Вятскополянском районе иномарка врезалась в "Лада Гранта".

10:55 08.07.2017


В Вятскополянском районе иномарка врезалась в "Лада Гранта".

В Омутнинском районе рабочему оторвало руку

15:34 07.07.2017


В Омутнинском районе рабочему оторвало руку

В Кирове посетитель забрал деньги из кассы магазина

13:04 07.07.2017


В Кирове посетитель забрал деньги из кассы магазина

В Кирове продолжается ремонт на восьми улицах

11:16 07.07.2017


В Кирове продолжается ремонт на восьми улицах

Все новости

Вести. Кировская область

Танцевальные вечера на Театральной площади города Кирова

17:57 07.07.2017


Танцевальные вечера на Театральной площади города Кирова

Воспитанники Первой музыкальной школы вернулись с фестиваля «Черноморская феерия» с наградами

17:51 07.07.2017


Воспитанники Первой музыкальной школы вернулись с фестиваля «Черноморская феерия» с наградами

В канун Дня семьи в областном перинатальном центре поздравили многодетных сотрудников

17:46 07.07.2017


В канун Дня семьи в областном перинатальном центре поздравили многодетных сотрудников

В эти выходные на аэродроме Кучаны пройдет байк-рок фестиваль "Взлетная полоса"

15:14 07.07.2017


В эти выходные на аэродроме Кучаны пройдет байк-рок фестиваль "Взлетная полоса"

Сотрудники ГИБДД провели игру по ПДД в детском лагере «Юность»

15:11 07.07.2017


Сотрудники ГИБДД провели игру по ПДД в детском лагере «Юность»

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кирово-Чепецком районе сгорели садовый домик и баня.

17.01.2016


В Кирово-Чепецком районе сгорели садовый домик и баня.

В Вятских Полянах сгорела баня.

06.03.2016


В Вятских Полянах сгорела баня.

Два пожара около полудня тушили спасатели МЧС

28.12.2016


Два пожара около полудня тушили спасатели МЧС

Ночью в Кирове горела частная баня

15.10.2016


Ночью в Кирове горела частная баня

В Лянгасово 32 человека тушили две бани и жилой дом.

25.07.2016


В Лянгасово 32 человека тушили две бани и жилой дом.

В Вятскополянском районе сгорел жилой дом.

15.06.2017


В Вятскополянском районе сгорел жилой дом.

Популярные новости

В Сосновке случайная встреча в лесу завершилась убийством

06.07.2017


В Сосновке случайная встреча в лесу завершилась убийством

В пригородах Кирова появились кабаны и медведи.

03.07.2017


В пригородах Кирова появились кабаны и медведи.

В Верхнекамском районе из колонии сбежал осужденный.

30.06.2017


В Верхнекамском районе из колонии сбежал осужденный.

На перекрестке улиц Калинина и Попова изменили режим работы светофоров

30.06.2017


На перекрестке улиц Калинина и Попова изменили режим работы светофоров

В Кирове будут судить бывшего директора и главного бухгалтера ОАО «Кировский машзавод 1 мая».

29.06.2017


В Кирове будут судить бывшего директора и главного бухгалтера ОАО «Кировский машзавод 1 мая».

В Кирове поздравили лучших выпускников государственных школ

29.06.2017


В Кирове поздравили лучших выпускников государственных школ

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх