В Куменском районе сгорела баня.

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Пожар произошел днем 07.07.2017 года.

В п. Олимпийский на улице Сиреневой загорелась частная баня.

Прибывшим на место происшествия пожарным удалось быстро локализовать очаг возгорания и не допустить распространения огня.

В результате сгорели пристрой, потолочное перекрытие и обрешетка крыши, обгорели стены бани изнутри.

Для тушения пожара привлекались 6 человек и 2 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области