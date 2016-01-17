В Куменском районе сгорела баня.
Сегодня, 10:58 | Просмотров: 95 | Версия для печати
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Пожар произошел днем 07.07.2017 года.
В п. Олимпийский на улице Сиреневой загорелась частная баня.
Прибывшим на место происшествия пожарным удалось быстро локализовать очаг возгорания и не допустить распространения огня.
В результате сгорели пристрой, потолочное перекрытие и обрешетка крыши, обгорели стены бани изнутри.
Для тушения пожара привлекались 6 человек и 2 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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