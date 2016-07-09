В Котельничском районе фура столкнулась с самосвалом.
Сегодня, 11:02 | Просмотров: 124 | Версия для печати
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ДТП произошло около полудня 07.07.2017 года.
В г. Котельнич на улице Победы водитель большегруза "Скания" не справился с управлением и врезался в самосвал.
У фуры оказалась разбита вся кабина.
В аварии есть пострадавшие.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 6 человека и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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