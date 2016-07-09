В Котельничском районе фура столкнулась с самосвалом.

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ДТП произошло около полудня 07.07.2017 года.

В г. Котельнич на улице Победы водитель большегруза "Скания" не справился с управлением и врезался в самосвал.

У фуры оказалась разбита вся кабина.

В аварии есть пострадавшие.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 6 человека и 3 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области