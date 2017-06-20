10 лет особого режима за распространение наркотиков

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Ленинский районный суд г. Кирова рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 22-летнего кировчанина М., осужденного по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).В ходе судебного разбирательства было установлено, что в марте 2017 года М. сбывал в Кирове наркотические средства, используя интернет и тайники-закладки. Он сам выступал в роли «закладчика» и при попытке совершения очередной «закладки» был задержан сотрудниками полиции.Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет 4 месяцев лишения свободы.Отбывать наказание с учетом наличия в действиях особо опасного рецидива осуждённый будет в колонии особого режима.Приговор суда вступил в законную силу.По информации прокуратуры Кировской области