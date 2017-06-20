10 лет особого режима за распространение наркотиков
Вчера, 10:59 | Просмотров: 168 | Версия для печати
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В ходе судебного разбирательства было установлено, что в марте 2017 года М. сбывал в Кирове наркотические средства, используя интернет и тайники-закладки. Он сам выступал в роли «закладчика» и при попытке совершения очередной «закладки» был задержан сотрудниками полиции.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет 4 месяцев лишения свободы.
Отбывать наказание с учетом наличия в действиях особо опасного рецидива осуждённый будет в колонии особого режима.
Приговор суда вступил в законную силу.
По информации прокуратуры Кировской области
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