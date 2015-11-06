В нашем регионе почти на треть выросло количество разбоев и грабежей
Вчера, 11:48 | Просмотров: 138 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Разбойное нападение - крайне неприятное правонарушение, поскольку потерпевшие лицом к лицу сталкиваются с грабителями. Угрожая расправой, преступники похищают личное имущество, деньги, драгоценности и даже продукты питания. Чаще всего разбойники нападают на беззащитных людей на улице и в общественных местах. Реже грабят квартиры. За этот год к уголовной ответственности за разбой привлечено уже 254 человека. В основном это мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. Чаще всего разбоем промышляют бывшие осужденные и безработные.
ЕВГЕНИЙ ДЕНИСОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Порядка 77% нигде не работают, остальные работают по срочным договорам. И вторая причина - алкоголизация населения».
ЕВГЕНИЙ ДЕНИСОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если вы представите себе эту диаграмму, то она идет то вверх, то вниз. С чем это связано? С тем, что наше население не стало идеальным».
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