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«Порядка 77% нигде не работают, остальные работают по срочным договорам. И вторая причина - алкоголизация населения».

«Если вы представите себе эту диаграмму, то она идет то вверх, то вниз. С чем это связано? С тем, что наше население не стало идеальным».

В нашем регионе почти на треть выросло количество разбоев и грабежей. Большая часть преступлений совершается в Кирове.Разбойное нападение - крайне неприятное правонарушение, поскольку потерпевшие лицом к лицу сталкиваются с грабителями. Угрожая расправой, преступники похищают личное имущество, деньги, драгоценности и даже продукты питания. Чаще всего разбойники нападают на беззащитных людей на улице и в общественных местах. Реже грабят квартиры. За этот год к уголовной ответственности за разбой привлечено уже 254 человека. В основном это мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. Чаще всего разбоем промышляют бывшие осужденные и безработные.Большинство грабежей происходят в областном центре. Самые криминогенные районы - Юго-Запад, район улицы Сормовской и Кутшо. Там зафиксированы серийные грабежи с применением насилия. Преступников, которые были причастны к серийным грабежам, полицейские уже поймали. На вопрос с чем связан рост правонарушений и не похожа ли ситуация на возвращение лихих 90-х, правоохранители отметили, что 5 лет назад число грабежей было таким же, как сегодня.В случае разбойного нападения специалисты советуют не отвечать агрессией на агрессию. Преступник может быть вооружен, находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Как можно точнее запомните внешние приметы грабителя и максимально быстро сообщите о нападении в полицию. Также стражи порядка советуют не гулять в одиночестве поздним вечером и пользоваться такси.