Сбросил односельчанина в колодец. Расследование завершено

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29 апреля 2017 года в поселке Лытка Афанасьевского района в колодце был обнаружен труп мужчины, который считался без вести пропавшим с сентября 2016 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело.По версии следствия, 20 сентября 2016 года между местными жителями произошла ссора. Один толкнул другого в грудь, затем нанес удар кулаком по лицу, мужчина упал на пол. Обвиняемый обмотал скотчем его руки и ноги, погрузил односельчанина на садовую тележку, перевез к колодцу и сбросил в воду с целью убийства.В ходе расследования уголовного дела следователями был проведен комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, проведены экспертизы. Обвиняемый признал вину в полном объеме.Омутнинским МСО СУ СКР по Кировской области завершено расследование. Уголовное дело (ч.1 ст. 105 УК РФ) направлено для изучения и утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд для рассмотрения по существу.