Житель Нолинска ответит за фиктивное отбывание наказания

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Гражданин А., приговоренный к 5 месяцам исправительных работ за оскорбление представителя власти, не желал реально отбывать наказание по приговору суда и представил в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по Кировской области фиктивные документы о своем трудоустройстве в коммерческую организацию.Для придания достоверности представленным документам он ежемесячно перечислял в доход государства денежные средства, имитируя произведенные работодателем удержания в размере 10% от заработка, предусмотренные по закону и решению суда.Мировой судья Нолинского района признал А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года 15 дней лишения свободы.Отбывать наказание осуждённый будет в колонии-поселении.Приговор суда не вступил в законную силу.По информации прокуратуры Кировской области