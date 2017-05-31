Житель Нолинска ответит за фиктивное отбывание наказания
Вчера, 15:48 | Просмотров: 155 | Версия для печати
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Для придания достоверности представленным документам он ежемесячно перечислял в доход государства денежные средства, имитируя произведенные работодателем удержания в размере 10% от заработка, предусмотренные по закону и решению суда.
Мировой судья Нолинского района признал А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание в виде 1 года 15 дней лишения свободы.
Отбывать наказание осуждённый будет в колонии-поселении.
Приговор суда не вступил в законную силу.
По информации прокуратуры Кировской области
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