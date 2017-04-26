В Кирово-Чепецке вор проник на охраняемый объект
Вчера, 16:02 | Просмотров: 165 | Версия для печати
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Группа задержания Росгвардии незамедлительно прибыла по указанному адресу. Стражи порядка обнаружили разбитое стекло входной двери. Объект был блокирован.
Внутри помещения правоохранители выявили мужчину, который пытался скрыться через запасной выход. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Было установлено, что правонарушитель похитил из сейфа 36 тысяч рублей и приготовил к выносу 2 бутылки коньяка.
Для разбирательства мужчину доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.
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