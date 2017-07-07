Ночной посетитель украл из магазина товар на 3 тысячи

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19 июня около полуночи в Кирове из магазина на улице Московской, 149 было совершено хищение товаров на сумму около 3 тысяч рублей.Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина ходит по магазину, складывает товар в корзину, после чего заходит за витрины с товаром и перекладывает содержимое корзины к себе в сумку и карманы. Затем покидает магазин, не расплатившись.Приметы разыскиваемого: на вид 35-40 лет, рост 170-175см, плотного телосложения. Был одет в серо-зеленую толстовку, джинсы синего цвета, серые туфли. При себе имел сумку черного цвета.В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».Всех, кто опознал мужчину на видео, просят позвонить в полицию по телефонам: 8-963-434-07-97 либо 02.