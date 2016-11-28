В Котельниче перед судом предстанет лжетеррорист
Вчера, 09:26 | Просмотров: 166 | Версия для печати
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По версии следствия, в апреле текущего года между Б. и его знакомой состоялся телефонный разговор. Обвиняемый не поверил словам собеседницы о ее фактическом местонахождении и решил перепроверить её слова при помощи сотрудников правоохранительных органов.
Воспользовавшись сотовым телефоном, из которого Б. намеренно изъял сим-карту, обвиняемый позвонил на номер вызова экстренных служб «112» и сообщил оперативному дежурному о готовящемся взрыве дома в селе Покровском Котельничского района.
Для проверки информации на место незамедлительно были направлены оперативные службы. Однако взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.
В результате противоправных действий осуждённого были отвлечены силы правоохранительных органов и служб, которые призваны оказывать помощь в экстренных случаях, в последствии которые понесли материальные затраты.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Котельничский районный суд для рассмотрения по существу.
В случае осуждения обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до 3 лет.
По информации прокуратуры Кировской области
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