За продажу найденного маузера - в колонию

Поделиться новостью:

По информации прокуратуры Кировской области

Фото forum.guns.ru



Судебная коллегия по уголовным делам Кировского областного суда в апелляционном порядке пересмотрела приговор Котельничского районного суда в отношении Л., признанного виновным в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).Установлено, что Л. в конце декабря 2016 года на чердаке дачного домика нашел огнестрельное оружие – карабин Маузера «98к», калибра 8х57R, образца 1935 года, который забрал себе и незаконно хранил дома в целях сбыта.В последующем Л. за 8 тыс. рублей сбыл трофейное оружие жителю Котельнича.Суд апелляционной инстанции признал законными выводы суда первой инстанции о доказанности вины осуждённого с назначением Л. наказания в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.