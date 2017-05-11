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Новости / Происшествия

За продажу найденного маузера - в колонию

Вчера, 09:33 | Просмотров: 156 | Версия для печати
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Судебная коллегия по уголовным делам Кировского областного суда в апелляционном порядке пересмотрела приговор Котельничского районного суда в отношении Л., признанного виновным в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Установлено, что Л. в конце декабря 2016 года на чердаке дачного домика нашел огнестрельное оружие – карабин Маузера «98к», калибра 8х57R, образца 1935 года, который забрал себе и незаконно хранил дома в целях сбыта.

В последующем Л. за 8 тыс. рублей сбыл трофейное оружие жителю Котельнича.

Суд апелляционной инстанции признал законными выводы суда первой инстанции о доказанности вины осуждённого с назначением Л. наказания в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

По информации прокуратуры Кировской области
 
Фото forum.guns.ru


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