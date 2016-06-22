Кировчанин хотел заработать на наркотиках
Вчера, 14:28 | Просмотров: 104 | Версия для печати
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Преступление не было доведено до конца по не зависящим от злоумышленника обстоятельствам: 5 июля подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ.
При задержании у гражданина обнаружили и изъяли предварительно расфасованные в пакеты (с целью сбыта) наркотические средства общей массой 361 грамм, что является крупным размером.
В настоящее время следственным отделением УФСБ России по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 30, пунктом «г» части 4 ст. 228.1 УК РФ.
За совершение незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей либо без такового.
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