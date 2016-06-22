Кировчанин хотел заработать на наркотиках 

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При задержании у гражданина обнаружили и изъяли предварительно расфасованные в пакеты (с целью сбыта) наркотические средства общей массой 361 грамм, что является крупным размером.

В ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудниками УФСБ России по Кировской области была получена информация о том, что житель Кирова планирует незаконно сбыть наркотические средства.Преступление не было доведено до конца по не зависящим от злоумышленника обстоятельствам: 5 июля подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ.В настоящее время следственным отделением УФСБ России по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 30, пунктом «г» части 4 ст. 228.1 УК РФ.За совершение незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей либо без такового.