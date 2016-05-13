В Кирове в мини-маркете незаконно продавали алкоголь 

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О нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции в одном из круглосуточных мини-маркетов на улице Преображенской в полицию сообщили горожане.

Как сообщил врио начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Кировской области Дмитрий Белинский, в магазине площадью менее 50 кв.м. осуществлялась продажа алкогольной продукции, что противоречит установленным законом ограничениям.

Сотрудники УМВД России по Кировской области провели проверку.Из незаконного оборота изъято около 160 литров алкогольной продукции на сумму свыше 12 тысяч рублей. В отношении предпринимателя и продавца возбуждено производство по делу об административном правонарушении.Обо всех правонарушениях в сфере оборота алкогольной продукции граждане могут сообщать в полицию по телефону: 02.