В Кирове в мини-маркете незаконно продавали алкоголь
Вчера, 14:37 | Просмотров: 107 | Версия для печати
Поделиться новостью:
О нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции в одном из круглосуточных мини-маркетов на улице Преображенской в полицию сообщили горожане.
Сотрудники УМВД России по Кировской области провели проверку.
Как сообщил врио начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Кировской области Дмитрий Белинский, в магазине площадью менее 50 кв.м. осуществлялась продажа алкогольной продукции, что противоречит установленным законом ограничениям.
Из незаконного оборота изъято около 160 литров алкогольной продукции на сумму свыше 12 тысяч рублей. В отношении предпринимателя и продавца возбуждено производство по делу об административном правонарушении.
Обо всех правонарушениях в сфере оборота алкогольной продукции граждане могут сообщать в полицию по телефону: 02.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|