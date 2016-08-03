В Нагорске из бани украли вяленую рыбу и бачки

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В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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Жительница поселка Нагорск сообщила в полицию о том, что ночью из ее бани рядом с домом было похищено два килограмма вяленой рыбы, два металлических бачка и фляга. Женщина оценила ущерб в 5 тысяч рублей.По факту кражи, совершенной с проникновением в помещение, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России.В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленника. Неработающий 18-летний житель райцентра признался в содеянном и указал место схрона – похищенное он спрятал в канаве, неподалеку от дома потерпевшей, намереваясь забрать позднее.