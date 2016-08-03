В Нагорске из бани украли вяленую рыбу и бачки
Вчера, 15:47 | Просмотров: 109 | Версия для печати
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По факту кражи, совершенной с проникновением в помещение, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленника. Неработающий 18-летний житель райцентра признался в содеянном и указал место схрона – похищенное он спрятал в канаве, неподалеку от дома потерпевшей, намереваясь забрать позднее.
В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Фото gdecluet.ru
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