Кировчанка лишилась денег на сайте-двойнике

Поделиться новостью:

36-летняя кировчанка во время просмотра фильма в интернете заинтересовалась рекламой на всплывающем окне. Известный банк предлагал пройти по ссылке и получить на банковскую карту бонусы, которыми можно расплачиваться.Кликнув по баннеру, кировчанка перешла на сайт банка, где ввела логин и данные карты, которые запрашивались для зачисления бонусов. Затем женщине поступил смс-код, который она также ввела. После всех манипуляций женщине пришло смс о том, что с карты списаны 19 тысяч рублей. Женщина обратилась в УМВД России по г. Кирову.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что вместо официального сайта кировчанка попала на сайт-двойник. Введя данные карты, она передала их мошенникам, которые получили доступ к ее счету. Возбуждено уголовное дело.Сотрудники полиции предупреждают, если вы пользуетесь интернет-банком, то в первую очередь проверьте адресную строку: у фишинговых сайтов она иная, чем у настоящего, у которого всегда присутствует защита соединения. Сайты мошенников требуют для входа конфиденциальные данные, реальные банки запрашивают только логин и пароль.