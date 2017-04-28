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Кировчанка лишилась денег на сайте-двойнике

Вчера, 15:53 | Просмотров: 154 | Версия для печати
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36-летняя кировчанка во время просмотра фильма в интернете заинтересовалась рекламой на всплывающем окне. Известный банк предлагал пройти по ссылке и получить на банковскую карту бонусы, которыми можно расплачиваться.

Кликнув по баннеру, кировчанка перешла на сайт банка, где ввела логин и данные карты, которые запрашивались для зачисления бонусов. Затем женщине поступил смс-код, который она также ввела. После всех манипуляций женщине пришло смс о том, что с карты списаны 19 тысяч рублей. Женщина обратилась в УМВД России по г. Кирову.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что вместо официального сайта кировчанка попала на сайт-двойник. Введя данные карты, она передала их мошенникам, которые получили доступ к ее счету. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции предупреждают, если вы пользуетесь интернет-банком, то в первую очередь проверьте адресную строку: у фишинговых сайтов она иная, чем у настоящего, у которого всегда присутствует защита соединения. Сайты мошенников требуют для входа конфиденциальные данные, реальные банки запрашивают только логин и пароль.


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