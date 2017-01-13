Жительница Орлова сбежала из магазина со спиртным

Поделиться новостью:

В отделение полиции «Орловское» поступило заявление от администратора магазина о том, что в помещении торговой точки на улице Степана Халтурина был совершен грабеж.Женщина сбежала из магазина, похитив бутылку водки и пиво на общую сумму 368 рублей. Продавец догнала ее на улице и отобрала товар.Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили злоумышленницу. Неработающая ранее судимая жительница райцентра, 1986 года рождения, призналась в совершении открытого хищения товара.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК России «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В настоящее время проводятся следственные действия.