Жительница Орлова сбежала из магазина со спиртным
Вчера, 16:00 | Просмотров: 128 | Версия для печати
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Женщина сбежала из магазина, похитив бутылку водки и пиво на общую сумму 368 рублей. Продавец догнала ее на улице и отобрала товар.
Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили злоумышленницу. Неработающая ранее судимая жительница райцентра, 1986 года рождения, призналась в совершении открытого хищения товара.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК России «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В настоящее время проводятся следственные действия.
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