Мать-алиментщицу ждут исправительные работы

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Кирово-Чепецкой городской прокуратурой в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу о неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, при этом деяние совершено неоднократно.В течение более трех месяцев Ю., мать 8-летней девочки, достоверно зная о вступившем в силу судебном решении, обязывающем ежемесячно выплачивать средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, имела умысел на невыплату алиментов и никаких мер по уплате алиментов не предпринимала: официально на работу не устраивалась и на учет в Центр занятости населения для поиска работы не обращалась.При этом трудоспособная гражданка имела реальную возможность трудоустройства. Кроме того, она без уважительных причин не погашала существующую задолженность по алиментам и материальной и иной помощи дочери не оказывала.В результате бездействия женщины долг по алиментам превысил 30 000 рублей.Приговором мирового судьи судебного участка № 15 Кирово-Чепецкого судебного района Ю. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы.