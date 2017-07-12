От раскаленной кочерги загорелись дом и баня

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По информации Кирово-Чепецкой городской прокуратуры

Фото fragrantica.ru



Неосторожность жителя Кирово-Чепецка при сжигании мусора привела к серьёзному ущербу.4 июля мужчина на садовом участке сжигал мусор в металлической бочке, перемешивая его металлической кочергой. Не подумав о последствиях, он отнёс раскаленную кочергу к дому и прислонил к стене, которая была обшита пластиковыми панелями.Через несколько секунд пластиковые панели загорелись. Самостоятельно потушить мужчина их не смог, и огонь с дома перекинулся на баню. В результате было уничтожено имущество на 500 тысяч рублей.