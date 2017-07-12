Расследование обстоятельств массовой гибели птиц на пруду у деревни Столбово
Сегодня, 10:05 | Просмотров: 119 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Гибель птиц стало неприятной неожиданностью и для местных жителей, и для отдыхающих. Леонид Морозов приехал сюда вместе с внуками. Дети первыми и наткнулись на мертвых чаек.
ЛЕОНИД МОРОЗОВ, ОТДЫХАЮЩИЙ:
«Первая птица прямо лежала на дороге, и дальше, когда мы прошли - там несколько десятков чаек, погибших, видимо, в разное время. И мы насторожились насчет рыбы, потому что это может быть какая-то инфекция или что-то типа птичьего гриппа».
По словам очевидцев, многие птицы умирали прямо на глазах. Местные жители предположили, что в воду попали какие-то ядовитые вещества, и сообщили о случившемся в администрацию. Сейчас ситуация с массовой гибелью птиц находится на контроле природоохранной прокуратуры, проводится проверка. И выводы о причинах пока делать преждевременно.
ДЕНИС КИСЕЛЕВ, ПОМОЩНИК КИРОВСКОГО ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА:
«Министерством охраны окружающей среды и управлением ветеринарии осуществлен выезд на место гибели птиц, взят отбор проб воды и отбор образцов погибших птиц, в настоящее время эти пробы направлены на анализы, которые позволят установить причину смерти птиц».
Отметим, что подобные исследования, как правило, занимают около недели. А пока десятки мертвых птиц так и продолжают лежать на берегу и оставаться в воде.
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