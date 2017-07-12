Расследование обстоятельств массовой гибели птиц на пруду у деревни Столбово

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Природоохранная прокуратура начала расследование обстоятельств массовой гибель птиц на пруду у деревни Столбово. Несколько десятков мертвых чаек обнаружили рыбаки.Гибель птиц стало неприятной неожиданностью и для местных жителей, и для отдыхающих. Леонид Морозов приехал сюда вместе с внуками. Дети первыми и наткнулись на мертвых чаек.По словам очевидцев, многие птицы умирали прямо на глазах. Местные жители предположили, что в воду попали какие-то ядовитые вещества, и сообщили о случившемся в администрацию. Сейчас ситуация с массовой гибелью птиц находится на контроле природоохранной прокуратуры, проводится проверка. И выводы о причинах пока делать преждевременно.Отметим, что подобные исследования, как правило, занимают около недели. А пока десятки мертвых птиц так и продолжают лежать на берегу и оставаться в воде.