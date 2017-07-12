Житель Лянгасово заплатит штраф за непохороненных котов

Поделиться новостью:

Управление ветеринарии Кировской области напоминает владельцам животных, что трупы животных и другие биологические отходы необходимо уничтожать в специализированных организациях.

Фото generalindia.com



Владелец двух котов, проживающий в микрорайоне Лянгасово г. Кирова, после смерти животных не захоронил их, как полагается, а выбросил трупы в ближайший мусорный бак для бытовых отходов. Это категорически запрещено согласно требованиям ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.Управление ветеринарии Кировской области рассмотрело дело об административном правонарушении, и гражданин был привлечен к ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 4000 рублей.