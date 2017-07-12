Житель Лянгасово заплатит штраф за непохороненных котов
Сегодня, 11:18 | Просмотров: 321 | Версия для печати
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Управление ветеринарии Кировской области рассмотрело дело об административном правонарушении, и гражданин был привлечен к ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 4000 рублей.
Управление ветеринарии Кировской области напоминает владельцам животных, что трупы животных и другие биологические отходы необходимо уничтожать в специализированных организациях.
Фото generalindia.com
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