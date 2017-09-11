В Орлове задержаны двое молодых людей, угнавших иномарку.

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Подозреваемых в угоне автомобиля задержали сотрудники Росгвардии.

Пострадавшей оказалась 47-летняя жительница районного центра. Она сообщила в полицию, что ночью у нее угнали автомобиль "Мазда".

В результате поисковых мероприятий иномарка нашлась в четырех километрах от места происшествия. Автомобиль был припаркован на обочине, а в салоне находились двое молодых людей.

Один из них - 19-летний, ранее судимый житель Орлова, признался в угоне.

На место прибыл наряд ДПС. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали правонарушителей коллегам для дальнейшего разбирательства.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.