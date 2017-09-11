В Орлове задержаны двое молодых людей, угнавших иномарку.
Сегодня, 11:22 | Просмотров: 83 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Подозреваемых в угоне автомобиля задержали сотрудники Росгвардии.
Пострадавшей оказалась 47-летняя жительница районного центра. Она сообщила в полицию, что ночью у нее угнали автомобиль "Мазда".
В результате поисковых мероприятий иномарка нашлась в четырех километрах от места происшествия. Автомобиль был припаркован на обочине, а в салоне находились двое молодых людей.
Один из них - 19-летний, ранее судимый житель Орлова, признался в угоне.
На место прибыл наряд ДПС. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали правонарушителей коллегам для дальнейшего разбирательства.
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!