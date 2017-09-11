ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

11 сентября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.1694
EURO: 68.6490
Погода в городе Кирове:
днём:  +9...+11°C
вечером:  +3...+5°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Орлове задержаны двое молодых людей, угнавших иномарку.

Сегодня, 11:22 | Просмотров: 83 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Подозреваемых в угоне автомобиля задержали сотрудники Росгвардии.
 
Пострадавшей оказалась 47-летняя жительница районного центра. Она сообщила в полицию, что ночью у нее угнали автомобиль "Мазда".
 
В результате поисковых мероприятий иномарка нашлась в четырех километрах от места происшествия. Автомобиль был припаркован на обочине, а в салоне находились двое молодых людей.
 
Один из них - 19-летний, ранее судимый житель Орлова, признался в угоне.
 
На место прибыл наряд ДПС. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали правонарушителей коллегам для дальнейшего разбирательства.
 
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Котельниче нашли владельца плантации конопли.

11:35 11.09.2017


В Котельниче нашли владельца плантации конопли.

В Арбажском районе депутат сельской думы устроил ссору со стрельбой.

11:29 11.09.2017


В Арбажском районе депутат сельской думы устроил ссору со стрельбой.

В Орлове задержаны двое молодых людей, угнавших иномарку.

11:22 11.09.2017


В Орлове задержаны двое молодых людей, угнавших иномарку.

На выборах депутатов Кировской городской думы лидирует "Единая Россия".

2:10 11.09.2017


На выборах депутатов Кировской городской думы лидирует "Единая Россия".

Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

22:17 10.09.2017


Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

В Кировской области завершилось голосование на выборах.

20:00 10.09.2017


В Кировской области завершилось голосование на выборах.

В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

14:28 09.09.2017


В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

Все новости

Вести. Кировская область

Конференция онкологов

12:07 11.09.2017


Конференция онкологов

В регионе подводят предварительные итоги Единого дня голосования

12:05 11.09.2017


В регионе подводят предварительные итоги Единого дня голосования

В Доме дружбы народов прошел фестиваль «Мы - содружество»

11:49 11.09.2017


В Доме дружбы народов прошел фестиваль «Мы - содружество»

Как проходило голосование в Кирове?

11:46 11.09.2017


Как проходило голосование в Кирове?

Кировчане приняли участие в Едином дне голосования

11:43 11.09.2017


Кировчане приняли участие в Едином дне голосования

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Сотрудники Росгвардии задержали трех кировчан, подозреваемых в угоне.

09.06.2017


Сотрудники Росгвардии задержали трех кировчан, подозреваемых в угоне.

Бойцы Росгвардии задержали группу молодых людей, угнавших автомобиль.

07.04.2017


Бойцы Росгвардии задержали группу молодых людей, угнавших автомобиль.

В Кирове задержали похитителей дорожных ограждений.

29.08.2017


В Кирове задержали похитителей дорожных ограждений.

В Кирове на улице у мужчины обнаружили подозрительный пакетик

13.04.2017


В Кирове на улице у мужчины обнаружили подозрительный пакетик

Грабителям уйти не удалось

21.12.2016


Грабителям уйти не удалось

Нетрезвый житель Кирово-Чепецка угнал автомобиль и спровоцировал ДТП.

04.07.2017


Нетрезвый житель Кирово-Чепецка угнал автомобиль и спровоцировал ДТП.

Популярные новости

В Кировской области завершилось голосование на выборах.

10.09.2017


В Кировской области завершилось голосование на выборах.

В Кирове начали ремонтировать улицу Комсомольскую.

06.09.2017


В Кирове начали ремонтировать улицу Комсомольскую.

Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

10.09.2017


Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

В Кирове на застройщиков многоквартирного жилого дома завели уголовное дело.

28.08.2017


В Кирове на застройщиков многоквартирного жилого дома завели уголовное дело.

В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

09.09.2017


В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

В Кирове официально открыли обновленный участок федеральной автодороги Р-176

30.08.2017


В Кирове официально открыли обновленный участок федеральной автодороги Р-176

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх